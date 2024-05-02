Министр экономики и инноваций отправляется в Ирландию: представит возможности инвестирования в Литве

"Прямые иностранные инвестиции Ирландии в Литве составляют 412 млн евро – эта страна занимает 15-е место среди других литовских партнеров. Мы видим потенциал для более тесного сотрудничества в сфере технологий, в том числе использования и развития искусственного интеллекта", - цитируется в распространенном сообщении А. Армонайте.

В ходе двухдневного визита министр встретится с государственным министром Ирландии Дарой Каллери, которая отвечает за продвижение внешней торговли и цифровую повестку.

Запланирована также встреча А. Армонайте с руководством государственного агентства Enterprise Ireland и Конфедерации ирландских промышленников IBEC.