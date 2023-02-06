"Литва может предложить широкий спектр транспортных и логистических услуг, открыть больше возможностей для перевозки грузов Сакартвело из и в страны Западной Европы и Скандинавии. Мы видим большой потенциал для укрепления двустороннего сотрудничества и открытия новых путей для международных грузовых перевозок по железной дороге, а также через Клайпедский порт. Новые транспортные коридоры и альтернативы грузоперевозкам как никогда важны в сегодняшнем геополитическом контексте", - сказал министр М. Скуодис.

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В Литве соединяются две системы железных дорог – европейская 1435 мм и широкая 1520 мм, а в Дуйсбург в Германии регулярно ходят грузовые поезда. Коридор северо-южного направления Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T), соединяющий Балтийское и Черное моря, образует естественную связь с Транскаспийским международным транспортным коридором, в котором Сакартвело является одним из основных участников.

В целях развития экономических связей и улучшения сообщения между двумя странами министр М. Скуодис также предложил Сакартвело развивать прямое воздушное сообщение между Вильнюсом и Тбилиси. В настоящее время из столицы Литвы осуществляются регулярные рейсы в Кутаиси.

Было также отмечено, что благодаря развитой транспортной инфраструктуре Литва может стать эффективным транзитным центром для грузов из Сакартвело через Клайпедский порт в страны Скандинавии.

Министр транспорта М. Скуодис и возглавляемая им литовская делегация планируют посетить Сакартвело с рабочим визитом в июне этого года.