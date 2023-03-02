В прошлом году на треть увеличился импорт газа из Норвегии, где завод по сжижению природного газа в Хаммерфесте возобновил работу после длившегося более года ремонта.

"Терминал СПГ в Клайпеде – отличный пример, который показывает, насколько важно иметь энергетическую инфраструктуру, обеспечивающую независимость от одной страны. Использование СПГ-терминала помогло стране и Балтийскому региону обеспечить необходимое количество природного газа, отказавшись от российского газа, когда Россия вторглась в Украину и жестко ограничила поток газа в Европу", - сказал министр энергетики Дайнюс Крейвис.

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В 2022 г. 65 проц. грузов привезено из США, 30 проц. из Норвегии (в 2021 г. не импортировались), 3 проц. из Египта и 2 проц. из России. Небольшое количество газа из России было приобретено еще до ее вторжения в Украину.

С 2 апреля 2022 г. российский газ в Литву не импортировался. В 2021 г. было доставлено 2,6 млн. кубических метров газа (17,19 ТВтч), а импорт российского газа составлял пятую часть всего доставленного газа.

79 проц. опрошенных жителей страны считают, что геополитические события и война в Украине повысили важность энергетической независимости страны, а 70 проц. согласны с тем, что отказ от энергетических ресурсов совершающей агрессию России был правильным шагом, свидетельствует опрос жителей, проведенный по заказу Министерства энергетики летом прошлого года.