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Согласно предварительным исследованиям ученых, дно Балтийского моря, где Литва намерена построить большой парк ветряных электростанций, годится для такой деятельности.
Министерство: дно Балтийского моря годится для строительства ветроэлектростанций
© Reuters / Scanpix

Объединенная группа ученых исследовала 137 кв. км площади дна и пришла к выводу, что его структура подходит для развития проекта, сообщило в пятницу Министерство энергетики.

"Исследования включали в себя поверхностные гидрографические и мелководные геофизические исследования морского дна. На их основе исследователи дали рекомендации по местам глубоких и неглубоких скважин и статического зондирования. Исследования морского дна будут продолжены", — говорится в сообщении министерства.

Исследования проводятся компаниями Geobaltic и Garant Diving.

Аукцион, на котором, как ожидается, будет выбран застройщик парка ветряных установок мощностью 700 мегаватт на Балтийском море, планируется объявить в сентябре следующего года. Предполагается, что парк, расположенный в 30-40 километрах от берега, сможет производить около 2,5-3 тераватт-часов электроэнергии в год или четверть нынешней потребности Литвы в энергии.

Проект морского парка ветряных установок должен быть завершен в 2028 году.

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