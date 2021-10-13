Месяц с "паспортом возможностей": магазины объявляют акции и списывают товары

Представитель сети Norfa Дарюс Рилишкис рассказал, что сейчас в больших магазинах оборот снизился на 24%, а в магазинах поменьше увеличился на 10-13%.
"Однако этот рост не компенсирует убытки, поэтому оборот всей сети снизился. На прошлой неделе это было порядка 2%. <...> Сейчас в маленьких магазинах люди толпятся, а в больших пусто", – сказал он, заметив, что работников больших магазинов отправляют в отпуск.
"В Norfа действует автоматическая система заказа товаров, она автоматически реагирует на снижение или увеличение спроса. После сокращения числа покупателей в больших магазинах, уменьшились и заказы, а в маленьких - увеличились", – заметил Рилишкис.
Он сказал, что в больших магазинах сети действуют скидки на скоропортящиеся продукты.
Пресс-секретарь Maxima Эрнеста Дапкене сказала, что за месяц в больших магазинах количество покупателей сократилось больше чем на 24%, а оборот - больше чем на 15%. В других магазинах поток покупателей вырос всего на 1,1%, а оборот почти на 17%.
По ее словам, работников больших магазинов перераспределили по тем магазинам, где работы больше, некоторые сейчас ушли в отпуск.
"Наша главная цель в нынешней ситуации - сохранить всех работников", – сказала Дапкене, заметив, что в некоторых магазинах из-за сокращения числа покупателей списывают больше свежих товаров.
Пресс-секретарь Iki Вайда Будрене сказала, что в больших магазинах оборот за месяц снизился на 0,2%, а число покупателей – на 11%, однако она отметила, что люди стали больше покупать, корзина увеличилась на 12%.
"Люди в магазины приходили реже, но покупали больше", – сказала она.
В маленьких магазинах, по ее словам, оборот вырос на 13%. Будрене также отметила, что наблюдается увеличение числа покупателей в тех магазинах, где их количество сначала сильно сократилось.
Сократилось количество покупателей и в магазинах сети Rimi Lietuva. Представитель сети Габриэле Шеренене сказала, что количество покупателей сократилось на 19%, а оборот на 9%. В маленьких магазинах этой сети роста покупателей и оборота не наблюдается.
Пресс-секретарь Lidl Lietuva Лина Скерсите сказала, что площадь большей части магазинов этой сети меньше 1500 кв. м., поэтому "паспорт возможностей" проверяют лишь в трех.
"Мы не наблюдаем каких-то явных изменений", – сказала она.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Литва в шаге от еще одного критического рубежа: осталось четыре "красных" муниципалитета (17)
В Литве осталось всего 4 "красных" муниципалитета, вся...
Месяц с "паспортом возможностей": магазины объявляют акции и списывают товары (53)
13 октября - ровно месяц назад в Литве ввели новый...
Politico: Восточная Европа расплачивается за низкие темпы вакцинации (2)
Пока Западная Европа празднует успех вакцинации и...
Коронавирус в Литве: 2493 новых случаев, 17 смертей (17)
За минувшие сутки в Литве было выявлено 2493 новых...
Полигон после вывоза мигрантов в ужасном состоянии, муниципалитеты подсчитывают расходы (42)
На Руднинкайском полигоне остались лишь пустые...