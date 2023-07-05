Место для конкуренции есть: в Литву зовут немецкие банки

"Литовский банковский сектор по-прежнему концентрирован, т. е. всего три крупных банка занимают большую часть рынка. Их чрезвычайно высокая рентабельность свидетельствует о наличии места для конкуренции, поэтому немецкие банки с солидным опытом и финансовыми возможностями могут успешно конкурировать", — сказал Г. Шимкус.
По данным Банка Литвы, в мероприятии приняли участие более 50 представителей коммерческих банков Германии. Ожидается, что банки заинтересуются возможностями расширения деятельности в Литве и Балтийском регионе.
Показатели литовского банковского сектора являются одними из лучших в Европе, что свидетельствует о готовности Литвы, как юрисдикции, принимать у себя компании, создающие высокую добавленную стоимость, что способствует повышению конкуренции и расширению свободы выбора для потребителей нашей страны, отмечается в пресс-релизе. В мероприятии также приняли участие представители общественного учреждения Investuok Lietuvoje, Министерства экономики и инноваций, Немецкой и Балтийской торговых палат, а также посольства Литвы в Германии, сообщает Банк Литвы.