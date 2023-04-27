Меняется время работы некоторых магазинов Maxima

"Мы заметили, что, когда становится тепло и светло, клиенты начинают позже приходить в магазин. Ритм жизни большинства людей меняется – летом люди больше времени проводят на улице, на природе, поэтому они приходят в магазин позже - после работы или занятий. Мы учитываем потребности клиентов, некоторые наши магазины в летнее время работают дольше", – сказала представитель Maxima Люсана Кривоне.
В теплое время года часть магазинов формата X будет работать до 22 ч.(среди них будут и те, которые закрываются раньше), а XX - до 22 или 23 ч.(среди них будут и те, которые закрываются раньше). Дольше всего, до 24 ч. будет работать магазин Maxima XXX, в Вильнюсе, на ул. Миндауго, 11, и Maxima XX в Каунасе, на ул. Йонавос, 60.
В таблице можно увидеть время работы каких магазинов изменится.
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