В пресс-релизе сказано, что часть магазинов сети Maxima летом работала дольше.

По словам пресс-секретаря Maximа Эрнесты Дапкене, осенью вечером клиентов магазинах становится меньше.

"Осенью наступает похолодание, дни становятся короче, меняется и поведение наших клиентов. Люди стараются ходить в магазины раньше, в светлое время суток, реже в магазины вечерами заглядывают и отдыхающие. Мы учитываем потоки клиентов и возвращаемся к осенне-зимнему режиму работы, сокращаем время работы части магазинов Maxima", – сказала Дапкене.

С 1 сентября меняется время работы магазинов этой сети в разных городах страны - Вильнюсе, Клайпеде, Алитусе, Даугай, Друскининкай, Гаргждай, Игналине, Йонишкисе, Кретинге, Купишкисе, Куршенай, Мажейкяй, Молетай, Новой Акмяне, Ниде, Пакруоисе, Паланге, Плунге, Радвилишкисе, Рокишкисе, Швянтои, Таураге, Укмерге, Утене, Вечюнай, Висагинасе и Зарасай.