"На мой взгляд, решение (суда - ред.) правильное. (...) Когда законы вступают в силу в течение нескольких дней после их принятия, они действительно нарушают законные ожидания и людей, и субъектов экономики (...)", - сказал BNS Миколас Маяускас.
По его словам, теперь, каким бы ни было правительство, КС четко сказал, что поспешных изменений в налогах быть не должно.
Однако говоря о планах уточнения бюджета на этот год и льгот налога на добавленную стоимость, М. Маяускас обратил внимание на то, что КС оставил исключения.
Постановление КС вступит в силу 1 июля 2022 года.
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