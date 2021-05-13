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После того, как Конституционный суд (КС) Литвы объявил, что вступление в силу некоторых налогов, принимаемых вместе с бюджетом, раньше, чем по прошествии шести месяцев, противоречит Конституции, председатель парламентского Комитета по бюджету и финансам говорит, что это решение должно гарантировать более ответственное отношение к налоговой политике.
Mykolas Majauskas
Mykolas Majauskas
© DELFI / Domantas Pipas

"На мой взгляд, решение (суда - ред.) правильное. (...) Когда законы вступают в силу в течение нескольких дней после их принятия, они действительно нарушают законные ожидания и людей, и субъектов экономики (...)", - сказал BNS Миколас Маяускас.

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По его словам, теперь, каким бы ни было правительство, КС четко сказал, что поспешных изменений в налогах быть не должно.

Однако говоря о планах уточнения бюджета на этот год и льгот налога на добавленную стоимость, М. Маяускас обратил внимание на то, что КС оставил исключения.

Постановление КС вступит в силу 1 июля 2022 года.

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