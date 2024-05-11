Магазины сети Lidl переходят на летний режим работы

С 13 мая с 8 до 23 ч. будет работать магазин в Каунасе, на ул. Яжеро, 3. С этого дня увеличится также время работы магазина в Паланге, на Клайпедском шоссе, 59 – магазин будет работать с 7 до 23 ч.