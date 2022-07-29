Представитель Kika LT Лолита Барейкене сказала, что компания решила отказаться от этой деятельности не потому, что ужесточились какие-то требования – просто меняется отношение общества и самой компании к домашним животным.
За счет продаж животных Kika получала всего до 2% доходов.
У компании Kika в Литве 72 магазина, еще 50 – в Эстонии. В обеих странах сеть занимается торговлей по интернету.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Перемена в расходах жителей Литвы за 5 лет: жизнь стала лучше
За последние пять лет выросли расходы жителей на...
Спецэфир Delfi по итогам недели: за чертой бедности, первые "Абрамсы", конспирология
Гостем специального эфира Delfi в эту пятницу, в котором...
На фасаде заброшенного Дома Москвы в Вильнюсе появилась фреска "ДО ПОБЕДЫ"
На нелегально построенном в Вильнюсе и заброшенном...
Денежные реки текли мимо: в Литве вырос уровень бедности
Департамент статистики Литвы представил новейшую...
Премьер-министр Литвы не исключает, что рецессии удастся избежать
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что...