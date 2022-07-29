Представитель Kika LT Лолита Барейкене сказала, что компания решила отказаться от этой деятельности не потому, что ужесточились какие-то требования – просто меняется отношение общества и самой компании к домашним животным.

За счет продаж животных Kika получала всего до 2% доходов.

У компании Kika в Литве 72 магазина, еще 50 – в Эстонии. В обеих странах сеть занимается торговлей по интернету.