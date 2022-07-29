aA
Работающая в Литве больше 30 лет сеть товаров для животных Kika отказывается от продаж птиц, грызунов, рыбок и рептилий, сообщает портал vz.lt.
AKVATERA LT, UAB pašarai, KIKA parduotuvė
AKVATERA LT, UAB pašarai, KIKA parduotuvė

Представитель Kika LT Лолита Барейкене сказала, что компания решила отказаться от этой деятельности не потому, что ужесточились какие-то требования – просто меняется отношение общества и самой компании к домашним животным.

За счет продаж животных Kika получала всего до 2% доходов.

У компании Kika в Литве 72 магазина, еще 50 – в Эстонии. В обеих странах сеть занимается торговлей по интернету.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Перемена в расходах жителей Литвы за 5 лет: жизнь стала лучше

За последние пять лет выросли расходы жителей на...

Спецэфир Delfi по итогам недели: за чертой бедности, первые "Абрамсы", конспирология

Гостем специального эфира Delfi в эту пятницу, в котором...

На фасаде заброшенного Дома Москвы в Вильнюсе появилась фреска "ДО ПОБЕДЫ"

На нелегально построенном в Вильнюсе и заброшенном...

Денежные реки текли мимо: в Литве вырос уровень бедности

Департамент статистики Литвы представил новейшую...

Премьер-министр Литвы не исключает, что рецессии удастся избежать

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что...