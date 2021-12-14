Так ж/д компания комментирует высказывание премьер-министра Ингриды Шимоните о том, что изменения договора должна была рассмотреть правительственная комиссия, оценивающая безопасность сделок с точки зрения нацбезопасности.

"Изменение по поводу предоплаты является незначительным, поэтому в комиссию не обращались. Тем более, что это изменение снизило риски для компании, а не увеличило их", - сказал BNS во вторник представитель ЛЖД по связям с общественностью Мантас Дубаускас.

По его словам, поправки к договору, подписанные 21 октября, предусматривают переход на авансовые платежи. Кроме того, официальные изменения предусматривали, что права и обязанности грузоперевозчика были переданы дочерней компании ЛЖД – LTG Cargo.

Долгосрочный договор и соглашение и о тарифах, и сборах за дополнительные услуги между ЛЖД и "Беларуськалием" были подписаны 16 марта 2018 года, когда, по утверждению ЛЖД, не было обязанности обращаться в Правительственную комиссию по оценке национальной безопасности.

Однако эта комиссия была сформирована указом премьер-министра от 2 марта 2018 года, и с тех пор закон требует, чтобы закон проверял операции стратегических компаний, если они превышают 10% годового дохода компании. Кроме того, госпредприятия должны проинформировать комиссию о существенных изменениях к уже заключенным сделкам, если при расторжении сделки они понесут убытки, превышающие 2,5% дохода.

Глава ЛЖД Мантас Бартушка заявил, что расторжение договора с "Беларуськалием" грозит компании судебными исками на сотни миллионов евро и даже банкротством.

Транзит удобрений продукции "Беларуськалия" через Литву продолжается, несмотря на введенные США на прошлой неделе санкции против компании.

Правительство заявило, что намерено расторгнуть соглашение между Литовскими железными дорогами и "Беларуськалием" после вступления санкций в силу, хотя утверждает, что санкции США не распространяются напрямую на транзит удобрений в Литве.

В связи со сложившейся ситуацией министры иностранных дел и транспорта Габриэлюс Ландсбергис и Марюс Скуодис написали заявления об отставке, мотивируя это нанесением Литве репутационного ущерба.