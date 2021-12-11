"Наша цель - вернуть деньги за январь и февраль, мы будем искать пути и еще раз постараемся их вернуть", – сказал в пятницу BNS представитель литовских железных дорог по связям с общественностью Мантас Дубаускас.

По его словам, компания уже пыталась погасить этот дополнительный аванс через Swedbank 7 декабря, после встречи с премьер-министром, за день до вступления в силу санкций США в отношении "Беларуськалия", но 8 декабря деньги были возвращены на счет ЛЖД, поскольку российский корреспондент-банк ВТБ, обслуживающий "Беларуськалий", отклонил перевод средств.

Дубаускас не назвал сумму возврата. По оценкам BNS, она может составить около 10 млн евро за два месяца услуг перевозок.

Глава Центра компетенций по предотвращению отмывания денег Эймантас Витувис сказал BNS, что, по его мнению, есть две возможности для возврата денег, но обе требуют времени.

"Для возврата авансового платежа необходимо обратиться в OFAC (Бюро по контролю за иностранными активами Казначейского департамента США) за специальной лицензией на конкретную операцию, если эта операция не может быть проведена в рамках общей лицензии", - сказал Витувис BNS.

"В противном случае платеж мог бы быть произведен на том основании, что этот аванс является случайным и будет основан на выходе ЛЖД из контракта с "Беларуськалием" из-за форс-мажорных обстоятельств - постановления правительства или закона, принятого государством", - добавил он.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните на этой неделе сочла нормальным, что ЛЖД запросила авансовые платежи до 8 декабря, поскольку компания не могла рисковать остаться без платежей. Она заверила, что узнала об авансах на этой неделе, и ЛЖД попросили вернуть их.