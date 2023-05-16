LTG Cargo за прошлую неделю отклонила 23 заявки на перевозку грузов

Всего за прошлую неделю транспортная компания получила 390 заявок от клиентов на перевозку грузов между Литвой и зарубежными странами. После оценки заявок на соблюдение действующих в компании принципов санкционного контроля и нулевой толерантности к риску на прошлой неделе было одобрено 257 заявок на перевозку грузов. 23 заявки были отклонены, решение по еще 110 заявкам будет принято после подробной оценки данных, предоставленных клиентами.

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На прошлой неделе были отклонены заявки на перевозку 1159 вагонов с химическими и минеральными удобрениями. Кроме того, компания отклонила заявки на перевозку 180 вагонов с нефтью и нефтепродуктами, 89 вагонов со строительными материалами, 5 вагонов с промышленными материалами и одного вагона для перевозки контейнеров, отмечается в пресс-релизе.

Всего с 1 марта компания LTG Cargo получила 6967 заявок на перевозку грузов. После оценки заявок на соблюдение действующих в компании принципов санкционного контроля и нулевой толерантности к риску, а также иных аспектов, с начала марта одобрено 5 598 заявок на перевозку грузов. 1228 заявок были отклонены. Почти половина из отклоненных заявок на перевозку грузов (529) касалась экспорта или импорта из/в Беларусь.