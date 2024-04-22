LTG адаптировала Вильнюсский интермодальный терминал для перевозки военных грузов

Как указано в сообщении группы LTG, возможность погрузки грузов в Вильнюсском терминале позволит транспортировать военные грузы, перевозимые из Пабраде, быстрее, экологичнее и с меньшей нагрузкой на дорожную инфраструктуру.
"Дополнительное место погрузки военных грузов обеспечит безопасную, надежную и быструю транспортировку военной техники – как во время военных угроз, так и в мирное время. Для этого мы модернизируем инфраструктуру, собираем необходимые экспертные знания и совершенствуем навыки", - говорит Витис Жалимас, руководитель компании LTG Infra, входящей в группу LTG.
Компании группы LTG могут перевозить военную технику как по колее 1520 мм, так и по европейской колее 1435 мм.
В настоящее время в Каунасе, Палемонасе также проектируются новая военная и гражданская погрузочная площадка двойного назначения и дороги 1435 мм колеи. Каунас в настоящее время является самой дальней (северной) точкой Литвы, связанной с железной дорогой европейской колеи.
После оборудования погрузочной площадки военного и гражданского назначения в Палемонасе и расширения пропускной способности палемонской сети дороги, расположенной на подходах к погрузочной площадке, оборудования дополнительных железнодорожных путей и удлинения существующих дорог шириной 1435 мм, составы смогут добираться до погрузочной площадки как по стандартной, так и по широкой колее, а также осуществлять необходимые маневры вагонных составов, что будет способствовать слаженному осуществлению процессов погрузки.
В прошлом году LTG перевезла более 100 составов с военной техникой союзников по НАТО.