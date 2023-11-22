Литва входит в число семи стран ЕС с корректным бюджетом

Комментаторы обратили внимание на курьез: Греция или Испания, десять лет назад столкнувшиеся с трудностями, теперь соответствуют всем требованиям по бюджету, в то время как у стран, проводивших политику жесткой экономии, которые были вынуждены их в те времена поддерживать, таких, как Германия и Нидерланды, возникли проблемы.