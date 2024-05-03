Литва ведет переговоры с Northrop Grumman об открытии линии по производству боеприпасов

"Мы договорились не только говорить, но, можно сказать, вести переговоры об открытии еще одной возможной линии по производству боеприпасов в Литве", - сообщил новостям LNK находящийся с визитом в Америке Л. Кащюнас.

По его словам, сейчас согласовывается протокол о намерениях.

"Мы договорились, что сейчас готовим протокол о намерениях, подготовим его в ближайшие несколько недель и руководство компании намерено приехать в Литву", - заверил министр обороны.

Как указывает LNK, компания думает о строительстве в Литве не обязательно всего завода, а, возможно, только одной линии на уже существующем.

"Одну производственную линию можно интегрировать в существующую линию, такую ​​как наша фабрика в Гирайте", - сказал Л. Кащюнас.