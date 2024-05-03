Литва ведет переговоры с Northrop Grumman об открытии линии по производству боеприпасов

"Мы договорились не только говорить, но, можно сказать, вести переговоры об открытии еще одной возможной линии по производству боеприпасов в Литве", - сообщил новостям LNK находящийся с визитом в Америке Л. Кащюнас.
По его словам, сейчас согласовывается протокол о намерениях.
"Мы договорились, что сейчас готовим протокол о намерениях, подготовим его в ближайшие несколько недель и руководство компании намерено приехать в Литву", - заверил министр обороны.
Как указывает LNK, компания думает о строительстве в Литве не обязательно всего завода, а, возможно, только одной линии на уже существующем.
"Одну производственную линию можно интегрировать в существующую линию, такую как наша фабрика в Гирайте", - сказал Л. Кащюнас.
На прошлой неделе Литва подписала с Rheinmetall протокол о намерениях относительно строительства в Литве завода по производству боеприпасов.
В прошлом месяце министерство также внесло в Сейм поправки к законам, которые создают более благоприятные условия для развития крупных инвестиционных проектов.
Эти изменения упростят условия для масштабных проектов, призванных удовлетворить насущные потребности безопасности и обороны государства. Это облегчит процедуры территориального планирования, формирования земельных участков и строительства.