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Литовская таможня усилит контроль за экспортом и транзитом товаров, которые идут в третьи страны через Беларусь и Россию. Литва отмечает, что некоторые маршруты выглядят нелогично. Таможенники подозревают, что таким образом перевозчики обходят западные санкции.
Литва усилит контроль за странным транзитом через Беларусь и Россию
© DELFI / Robertas Narmontas

Литовские таможенники фиксируют все больше попыток транспортировки товара по странным маршрутам. Например, из Словакии или Чехии в Турцию через Литву, Беларусь или Россию, хотя есть и более короткий путь. Или из Германии или Эстонии в Великобританию или Южную Корею, Таиланд и ОАЭ через Литву и Беларусь.

Таможня Литвы подозревает, что такие грузы предназначаются для России, а странные маршруты являются попыткой обойти санкции. Литовская сторона предупреждает, что не будет пропускать грузы, если они следуют по нелогичным или экономически невыгодным маршрутам, и будет рекомендовать перевозчикам выбрать другой маршрут.

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