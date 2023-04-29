Литва усилит контроль за странным транзитом через Беларусь и Россию

Литовские таможенники фиксируют все больше попыток транспортировки товара по странным маршрутам. Например, из Словакии или Чехии в Турцию через Литву, Беларусь или Россию, хотя есть и более короткий путь. Или из Германии или Эстонии в Великобританию или Южную Корею, Таиланд и ОАЭ через Литву и Беларусь.
Таможня Литвы подозревает, что такие грузы предназначаются для России, а странные маршруты являются попыткой обойти санкции. Литовская сторона предупреждает, что не будет пропускать грузы, если они следуют по нелогичным или экономически невыгодным маршрутам, и будет рекомендовать перевозчикам выбрать другой маршрут.
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