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Месяц назад компания Ryanair отменила несколько маршрутов из Литвы, вскоре ее примеру последовали и другие авиакомпании. Wizzair больше не будет летать в столицы Армении и Греции, Norwegian прекратит полеты из Вильнюса в Осло с середины марта. Кроме того, авиабилеты еще и дорожают. Эксперты говорят, что цены растут из-за увеличения спроса – литовцы просто рвутся путешествовать, сообщает LNK Žinios.
Литва: некоторые направления рейсов отменены, а самые популярные — дорожают в разы
© DELFI / Andrius Ufartas

Большинство авиакомпаний говорят, что основная причина отмены этих рейсов — полупустые самолеты. Однако Ryanair заявляет, что отказывается от некоторых маршрутов из-за решения литовских аэропортов почти вдвое увеличить налоги, применяемые к компаниям с января.

Однако Томас Зитикис, директор по развитию маршрутов литовских аэропортов, не согласен с обвинениями Ryanair.

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“Я не думаю, что это главный фактор, потому что аэропортовые сборы составляют очень небольшую часть корзины расходов авиакомпаний”, — говорит Т. Зитикис.

Настоящая причина, по которой все больше и больше авиакомпаний отказываются от полетов из Литвы, неизвестна. По словам представителя литовских аэропортов, авиакомпании не обязаны объяснять свои решения. Однако вполне вероятно, что это могло быть связано с нехваткой экипажей, поскольку многие работники авиации, уволенные во время пандемии, так и не вернулись.

“В авиационной сфере ощущается нехватка специалистов — не хватает экипажей и специалистов наземной службы. Естественно, все это сокращает количество рейсов и влияет на стоимость билетов”, — соглашается председатель правления Ассоциации гражданской авиации Ориана Машале.

По ее словам, цены на билеты по некоторым наиболее популярным направлениям выросли даже не на проценты, а в разы.

Правда, наибольшее влияние на стоимость билетов оказывает не меньшее количество маршрутов, а большое желание людей путешествовать. По данным турфирм, литовцы в последнее время просто сметают билеты.

“Долгое время люди не могли путешествовать по известным всем всем причинам, поэтому теперь они просто рвутся”, — говорит Эугениюс Бутвидас, руководитель туристического агентства Menų turas.

Цена билета определяется потребностями путешественника. Организаторы путешествий говорят, что замечают, что большинство не хочет путешествовать с пересадками, предпочитая более удобные аэропорты.

“Люди не только больше не хотят летать с пересадками, они больше не хотят проезжать лишние 60 километров. Например, на Тенерифе есть два аэропорта, иногда полеты в один из них дешевле, но он не подходит для людей, потому что находится далеко, они лучше доплатят 200 евро”, — говорит Э. Бутвидас.

По данным литовских аэропортов, хотя некоторые авиакомпании сократили количество маршрутов, в этом году самолеты из Литвы должны летать по сотне разных направлений.

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