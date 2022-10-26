В соглашении подчеркивается важная роль бизнеса, инноваций, технологий и торговли в развитии экономики обеих стран, а также взаимная экономическая выгода. В соглашении указано, что целью является содействие эффективному и динамичному сотрудничеству между областями, создающими высокую добавленную стоимость.
"Мы чувствуем большую взаимную заинтересованность между бизнесами Литвы и Южной Кореи и желание развивать деловые отношения. Литва заинтересована в привлечении инвестиций из Южной Кореи, мы нацелены на увеличение объемов торговли и видим наибольший потенциал в сферах лазеров, наук о жизни и биотехнологий, стартапов, нанотехнологий и электронной коммерции", - сказала министр экономики и инноваций А. Армонайте.
Как говорится в сообщении, предусмотрено, что для реализации мер стороны создадут совместный комитет по промышленному и торговому сотрудничеству, который определит конкретные направления сотрудничества, проекты и программы. Заседания совместного комитета будут проводиться каждые два года или по запросу любой из сторон поочередно в Литве и Республике Корея.
По словам министра, сотрудничество с Южной Кореей откроет возможности не только для сектора производства передовых и инновационных продуктов, финансовых технологий Литвы, но и для науки.
Экспорт товаров литовского происхождения в Австралию, Японию, Индию, Южную Корею, Сингапур, Индонезию, остров Тайвань, Вьетнам, Малайзию и Таиланд в январе-августе 2022 г. увеличился на 60 проц., по сравнению с тем же периодом прошлого года. Объем увеличился с 313 млн. евро до 502 млн. евро.
С августа в список приоритетных рынков экспорта и сотрудничества в сфере инноваций внесена Южная Корея, в 2021 году товарооборот между Литвой и Южной Кореей увеличился на 36 проц.
"Литва последовательно стремится к более тесным экономическим отношениям с Южной Кореей. С осени прошлого года там работает посольство нашей страны, а в сентябре этого года там же начал работать атташе по вопросам коммерции Литвы", - говорится в сообщении.
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