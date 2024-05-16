2024.05.16 07:48

Литва готовится перенять Independence: как судно выглядит снаружи и внутри

 
Витаутас Будзинаускас
Судно-хранилище СПГ Independence
Судно-хранилище СПГ Independence
ФОТО: Julius Kalinskas | DELFI / Julius Kalinskas

В Дании в доке сейчас можно увидеть хорошо известный жителям Литвы Independence. Это плавучая регазификационная установка, помогающая региону обеспечить энергетическую независимость. Судно-хранилище спустя почти 10 лет деятельности было доставлено в док на осмотр. Литва в скором времени планирует перенять эту установку в свою собственность и в этом году украсит ее триколором.

Судно-хранилище СПГ овеяно тайной и находится под охраной. Журналисты Delfi предлагают посмотреть, как оно выглядит снаружи и изнутри.

Международный оператор терминалов KN Energies (ранее Klaipėdos nafta) отмечает, что капитальный ремонт судна проводят несколько раз за время его работы. Сейчас судно доставлено на осмотр впервые. В нем пересматривают почти все: от внешней части корпуса до внутренних хранилищ.

„Все части, крепления, все подвижные механизмы, необходимые для перекачки газа, заменяются или реставрируются. Если на подводной части находят ржавчину, ее удаляют, затем судно перекрашивают“, – сказал Delfi гендиректор KN Energies Дарюс Шиленскис.

„По сути полностью пересматривают все системы судна, осушают хранилища, чтобы визуально осмотреть их. В следующий раз такую процедуру проведут через 10 лет, а этот терминал работает в интенсивном ритме“, – сказал собеседник.

Терминал СПГ Independence в Дании:

Сейчас терминал зарегистрирован в Сингапуре, однако скоро на корпусе появится надпись Klaipėdа. Затем на судне поднимут литовский триколор. Однако об этом сообщат позже.

На вопрос, почему нельзя было провести осмотр судна Independence в Литве, Шиленскис сказал, что у нас нет подходящего сухого дока таких размеров.

„Каждое судно рано или поздно нуждается в „сухом“ обслуживании. В нашем случае все немного иначе, поскольку мы меняем флаг, и Independence переходит на баланс KN Energies. Мы хотим перенять судно после проведения капитального ремонта, чтобы его полностью осмотрели“, – прокомментировал процесс Шиленскис.

Обычно такой терминал используют 40 лет при условии, что раз в 10 лет проводят капитальный ремонт. Поверхность газохранилища в Independence:

SGD laivas „Independence“

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