Литовский филиал консалтинговой группы Oracle сообщает о массовом увольнении работников

Уведомление о планируемом массовом увольнении работников поступило 26 января.

По данным Содры на 5 февраля, в компании насчитывалось 37 работников, декабрьская средняя зарплата которых составила 7120 евро (около 4308 евро "на руки").

Филиал Oracle East Central Europe в Литве был основан в 2002 г. и является национальным представителем американского разработчика программного обеспечения Oracle.

По данным Центра реестров, по итогам финансового 2022-2023 года, оборот Oracle East Central Europe составил 89,7 млн ​​долларов США, а операционная прибыль – 1,86 млн долларов США.

В финансовом отчете компании указано, что в 2023 году оборот компании упал на 42 проц., а операционная прибыль – на 41 проц. по сравнению с 2022 г., также за этот период сократился и штат компании – на 9 проц. В документе упоминается, что такое снижение произошло из-за ухода с рынков России и Беларуси.