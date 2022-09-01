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В связи с резким ростом цен на природный газ литовский производитель азотных удобрений Achema в четверг временно приостанавливает свою деятельность. Предварительно планируется, что предприятие не будет работать до декабря, но, вероятно, будет реагировать на изменения на рынках газа и удобрений.
„Achema“
„Achema“
© Įmonės nuotr.

Неделю назад компания заявила, что рекордные цены на газ напрямую определяют себестоимость продукции, а цены на производимые ею удобрения становятся неконкурентоспособными по сравнению с продукцией американских и российских производителей, поэтому производство становится нерентабельным.

Компания начинает подготовку к более длительному отключению части оборудования в четверг, а часть оборудования должна будет функционировать даже после остановки производства.

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После временной приостановки работы часть сотрудников будет отправлена в простой на полмесяца, часть – на месяц, им полагается выплата в размере 40 процентов от средней заработной платы.

Рамунас Миляускас, глава Achema, ранее подтвердил, что около 5% сотрудников планируется уволить.

По данным Фонда социального страхования (Sodra), на предприятии работает около 1250 человек.

Крупнейший потребитель природного газа в Литве Achema с осени прошлого года не работает на полную мощность.

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