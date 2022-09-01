Неделю назад компания заявила, что рекордные цены на газ напрямую определяют себестоимость продукции, а цены на производимые ею удобрения становятся неконкурентоспособными по сравнению с продукцией американских и российских производителей, поэтому производство становится нерентабельным.
Компания начинает подготовку к более длительному отключению части оборудования в четверг, а часть оборудования должна будет функционировать даже после остановки производства.
После временной приостановки работы часть сотрудников будет отправлена в простой на полмесяца, часть – на месяц, им полагается выплата в размере 40 процентов от средней заработной платы.
Рамунас Миляускас, глава Achema, ранее подтвердил, что около 5% сотрудников планируется уволить.
По данным Фонда социального страхования (Sodra), на предприятии работает около 1250 человек.
Крупнейший потребитель природного газа в Литве Achema с осени прошлого года не работает на полную мощность.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Президент Литвы: мы должны помочь людям пережить эту зиму
С приближением отопительного сезона государство в...
Эфир Delfi: 1 сентября и украинцы, Дни Вильнюса, Gypsy fest 2022 и караимы Литвы
В выпуске за четверг рассказываем о начале нового...
Министр образования Литвы: проблем с учебой украинских детей у нас нет
В Литве достаточно учебных заведений, которые могут...
Владельцев загрязняющих окружающую среду автомобилей ждут сложные времена: ограничения и налоги
С 2023 года водителей в Литве ждут перемены....
Ходорковский и Каспаров призывают не вводить полный запрет на визы для россиян
Российские оппозиционеры, критики Кремля Михаил...