"Литовские железные дороги" послали российских хакеров туда, куда посылали русский военный корабль

"Как представители общины российских хакеров мы настоятельно рекомендуем выслать вашим политикам и государственным ведомствам информацию о проблеме калининградского транзита", – было сказано в письме.
Кроме того, указывалось, что если требование не будет выполнено, то ИТ "ЛЖД" будет уничтожены, у хакеров "достаточно мощностей, чтобы вернуть "ЛЖД" в Каменный век".
Компания "ЛЖД" угроз не испугалась. Представитель компании Лаура Габрилавичюте в Facebook поделилась фотографией ответа, он был простым – людей, которые назвались российскими хакерами, послали в том же направлении, что и русский военный корабль.
Этот случай не остался незамеченным в социальных сетях – ответ повеселил пользователей твитера, фейсбука и других платформ.
С 17 июня, когда в силу вступил 4 пакет санкций ЕС, Литва ограничила транзит стали и черных металлов из России в Калининградскую область.
Москва в свою очередь угрожает Литве даже военным конфликтом и утверждает, что так Литва нарушает международные договоренности.
Однако премьер-министр Ингрида Шимоните на прошлой неделе напомнила, что в ближайшее время санкций станет еще больше: с 10 июля будет запрещен импорт цемента и алкоголя, с 10 августа - угля и другого твердого топлива, а с 5 декабря – нефти и нефтепродуктов.
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