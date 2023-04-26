Литовские магазины планируют отказаться от бумажных ценников

Сеть Iki на данный момент использует электронные ценники в 43 магазинах, в этом году они появятся еще в 81 магазине. По данным представителей сети, электронные ценники позволяют экономить время работников, кроме того, так магазин использует меньше бумаги, реже бывают ошибки, допускаемые людьми при смене ценников. Электронными ценниками управляют удаленно и централизовано.

По данным представителя сети Iki Вайды Будрене, срок годности электронных ценников - около 5 лет.

Представитель портала Pricer.lt Арунас Визицкас заметил, что уже сейчас у жителей возникают вопросы, почему в разных магазинах той же сети те же товары продают по разным ценам. "Наверное, поэтому и опасаются электронных ценников люди, начнутся изменения по географическим регионам, по времени суток - утром одна цена, днем другая. Или не знаю, появятся цены, зависящие от погоды. Например, сейчас в районе, где живет много программистов, цены выше, чем там, где живут менее состоятельные жители или конкуренция выше. Электронные этикетки позволят быстрее менять цены", – сказал он, заметив, что благодаря таким этикеткам действительно будет меньше ошибок.

Сеть Rimi Lietuva в 2019 г. испытывала это новшество в одном из магазинов, но пока еще использует бумажные ценники.

Представитель сети Анатолий Петров сказал, что компания положительно оценила опыт и ищет способы усовершенствования этой технологии. По его словам, сейчас сеть тестирует электронные ценники в магазинах Эстонии и Латвии. После получения результатов сеть примет решение, что делать дальше.

По словам Петрова, электронные ценники могут служить 7-10 лет, пока не разрядится батарея. Сеть Rimi выступает за устойчивость, поэтому тестирует варианты со сменными батареями.

Сеть Maxima Lietuva в 2019 г. также сообщала о тестировании электронных ценников. Однако сейчас это решение не входит в число приоритетов компании.