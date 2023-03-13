Литовские экономисты: крах SVB может стать началом серьезной рецессии

Однако, по его словам, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от последующих действий Центробанка США и Европейского центрального банка (ЕЦБ).

"Говоря о негативном воздействии, это определенно может стать началом той серьезной рецессии, которая ожидается уже какое-то время. Потому что похоже, что та агрессивная политика Центробанка США, при которой они очень быстро и внезапно повышают процентные ставки, уже начала сказываться на бизнесе, особенно на более мелких финансистах, которые особенно уязвимы. Понятно, что это может стать опорной точкой, которая может привести к еще большему кризису. Потому что финансовые рынки сейчас все ищут, какой банк станет следующим, кто не выдержит давления и рухнет", — в понедельник агентству ELTA заявил А. Изгородинас.

"С другой стороны, я пока не склонен драматизировать эту ситуацию, потому что вижу очень большие возможности для экономики и рынков. Кроме того, Центробанк США уже вмешался и заявил, что поможет всем вкладчикам банка", — добавил он.

Aleksandras Izgorodinas © ELTA / Josvydas Elinskas

По словам экономиста, в данный момент очень важно, как центральный банк США и Европейский центральный банк будут продолжать свою политику повышения процентных ставок. Он считает, что это банкротство может стать знаком для Центробанков для прекращения повышения процентных ставок или заметного снижения темпов повышения.

"Оно может радикально изменить денежно-кредитную политику как Центрального банка США, так и Европейского центрального банка. И это может заставить ЦБ просто прекратить повышать процентные ставки, и в этом случае мы увидим волну эйфории на рынках", — сказал он.

По словам А. Изгородинаса, можно ожидать "сюрприза", когда ЕЦБ после заседания 14 марта повысит процентные ставки всего на 0,25 проц. пункта вместо запланированных 0,5 проц.

Между тем экономист банка SEB Тадас Повилаускас считает, что банкротство SVB не затронет Литву. По его словам, просто нет связей, через которые могли бы передаться последствия этого краха. Он также напомнил, что банковские вклады по-прежнему доступны для использования, поэтому не будут утрачены и деньги вкладчиков.

"Пока что трудно обнаружить концы Литве. Возможно, какие-то концы и вылезли бы, если бы какие-то инвесторы, которые что-то планировали в Литве, хранили бы деньги либо в отделении Великобритании, либо в самом банке США. Но поскольку этими вкладами можно пользоваться, то денежные потери инвесторов уже неактуальны", – сказал Т. Повилаускас агентству ELTA.

По словам экономиста, финансовым учреждениям США удалось быстро и успешно справиться с проблемами, возникшими из-за банка-банкрота. Так что, по его мнению, влияние на рынок, как в США, так и за рубежом, будет минимальным.