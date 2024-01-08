Литовские аэропорты в прошлом году обслужили более 6 млн пассажиров

"Если сравнивать не общее количество, а пассажиропотоки в 2023 г. именно в западные страны с теми, которые были в том же направлении в 2019 г., то мы уже превысили допандемийные объемы. Общая авиационная картина в нашем регионе за последние несколько лет существенно изменилась, рейсов в восточном направлении больше нет, поэтому стало сложно сравнивать предыдущую ситуацию, например, с ситуацией 2019 г. и ее общими показателями", – заявил руководитель Отдела по развитию маршрутов литовских аэропортов Томас Зитикис.