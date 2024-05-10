Литовская компания оштрафована за приобретение товаров у подсанкционных российских предприятий

Во вторник на компанию был составлен протокол о нарушениях международных санкций. По сообщению Литовской таможни, в соответствии с положениями Закона о международных санкциях подобная мера воздействия применена впервые.

Зарегистрированная в Литве компания заключила сделку, т. е. приобрела и импортировала товары российских компаний "Нижнекамсктехуглерод" и "Нижнекамскнефтехим", в отношении которых, согласно положениям регламента Совета Европы, применяются санкции.

"Покупали и импортировали товары у компаний, попавших под международные санкции", – рассказала Elta представитель Таможенного департамента Ирмина Фролова-Милашене.

"Нижнекамсктехуглерод" — одно из крупнейших российских предприятий по производству технического углерода.