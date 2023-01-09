По словам оператора, оптовая цена на электроэнергию выросла с завершением периода праздников и с наступлением холодов, что повлекло рост потребления электроэнергии. И все же, из-за необычайно теплых первых дней 2023 года во всем регионе фиксировалось значительно возросшее производство гидроэлектростанций. По мнению директора Стратегического департамента Litgrid Лютаураса Варанавичюса, на прошлой неделе потребление электроэнергии в Литве возросло на 10 процентов (с 216 GWh до 237 GWh), а с наступлением холодов, из-за возросшей потребности в тепле, в пятницу в среднем достигло 1627 MW. Показатели в рабочие дни достигали 1419 MW.

Сократилась генерация электроэнергии ветряными электростанциями – с 59 GWh до 44 GWh, тепловые электростанции сгенерировали аналогично прошлой неделе – 16 GWh, а гидроэлектростанции сгенерировали 36 процентов электроэнергии (19 GWh по сравнению с 14 GWh за последнюю неделю 2022 года).

Тепловые электростанции сгенерировали 20 проц. сгенерированной в Литве электроэнергии, ветряные электростанции – 55 проц., гидроэлектростанции – 23 проц., прочие электростанции – 2 проц.

68 проц. потребности страны в электроэнергии было импортировано. По сравнению с прошлой неделей общий, объем импорта вырос на 23 проц., с 178 GWh до 219 GWh. 47 проц. электроэнергии поступило в страну из Скандинавии через соединение NordBalt, 51 проц. импортировано через границу с Латвией, а 2 проц. – из Польши.

Общий поток электроэнергии из Литвы увеличился на 83 проц. – с 26 GWh до 47 GWh. 100% экспортируемой из Литвы электроэнергии было направлено в Польшу через LitPol Link.

Для потока электроэнергии пропускная способность соединения LitPol Link использовалась на 80 процентов в направлении Польши и 5 проц. в направлении Литвы. Использование пропускной способности NordBalt составило 0 процентов в направлении Швеции и 90 проц. в направлении Литвы.