Litgrid: за неделю электроэнергия в Литве подорожала на 21%

В период 22-28 октября в ценовой зоне Литвы на бирже Nord Pool электроэнергия стоила 157,3 евро за мегаватт-час, в Латвии она стоила столько же, а в Эстонии подорожала на 34% до 156,7 евро за мегаватт-час.
По сообщению оператора, в связи с завершением осени и похолоданием растет потребление электроэнергии, на минувшей неделе цены на электроэнергию росли и в Скандинавии, что повлекло за собой и рост цен в Литве.
"На минувшей неделе цены на электроэнергию в Балтийских странах вновь выросли, однако еще более значительный рост отмечался в Четвертой шведской зоне, показатели которой имеют большое влияние на цены в Литве. В этой зоне цены на электроэнергию повысились на целых 45% до 138 евро за мегаватт-час. Цены также быстро выросли в других шведских зонах и в Норвегии", – отметил в пресс-релизе директор Стратегического департамента Litgrid Лютаурас Варанавичюс.
Потребление электроэнергии на минувшей неделе в Литве выросло на 3% до 261 гигаватт-часа. Местные электростанции обеспечили 29% потребления электроэнергии в стране, их производство сократилось на 11% до 74 гигаватт-часов.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Профессор: есть основания предполагать, что новый штамм еще заразнее, чем "дельта" (80)
Новый штамм коронавируса "омикрон" вызывает...
Готовится новый скачок цен в Литве: подорожает вода (95)
В Литве дорожают энергоресурсы, а в следующем году...
Лукашенко обвинил Литву в убийстве мигрантов: мертвых или полумертвых выбрасывают на границу (22)
Александр Лукашенко сегодня на совещании в...
"Мы вдохновляемся Крымом и поем о любви": ансамбль "Эфсане" - о своей истории и особенностях крымского наследия литовских татар (10)
Крымскотатарский коллектив "Эфсане" создан всего...
Электроэнергия для большинства жителей Литвы должна подорожать примерно на 10% (20)
В связи с сильным подорожанием энергоресурсов...