С 13 по 19 февраля средненедельная оптовая цена на электроэнергию в литовской ценовой зоне биржи "Nord Pool", по сравнению с предыдущей неделей, снизилась на 2 проц.– со 114 до 111 евро/МВтч. В Латвии и Эстонии оптовая цена на электроэнергию была прежней – 111 евро/МВтч.

"В середине прошлой недели ветер утих, однако, не так, как обычно, на цены это почти никак не повлияло: снижение производства ветровой электроэнергии совпало со снизившимся потреблением в День восстановления Литовского государства — 16 февраля, который был нерабочим днем. Благодаря усилившемуся ветру в последние дни недели, ветряные электростанции в Литве произвели в общей сложности 45 ГВтч электроэнергии, что составляет свыше половины всей местной генерации", — говорит директор Стратегического отдела Litgrid Лютаурас Варанавичюс.

На прошлой неделе, по сравнению с неделей ранее, потребление электроэнергии в Литве сократилось на 9 проц.: с 242 ГВтч до 221 ГВтч. В Литве местные электростанции обеспечили 38 проц. потребления электроэнергии в стране. Всего за прошлую неделю в Литве было произведено 84 ГВтч электроэнергии – на 2 проц. меньше по сравнению с неделей ранее, когда производство достигло 86 ГВтч, отмечается в пресс-релизе.

На прошлой неделе производство ветряных электростанций в Литве выросло на 1 проц. – с 44 ​​ГВтч до 45 ГВтч. Производство тепловых электростанций сократилось на 8 проц. – с 16 ГВтч до 15 ГВтч, а выработка гидроэлектроэнергии сократилась на 8 проц. – с 22 ГВтч до 21 ГВтч. Тепловые электростанции произвели 17 проц. вырабатываемой в Литве электроэнергии, ветряные электростанции – 53 проц., гидроэлектростанции – 25 проц., остальные электростанции – 5 проц.

Что касается экспортно-импортного сальдо, то 65 проц. потребности страны в электроэнергии* было импортировано. По сравнению с предыдущей неделей совокупный объем импорта сократился на 10 проц. – с 226 ГВтч до 204 ГВтч. При дифференциации импорта страны, 51 проц. электроэнергия поступило в страну из Скандинавии через соединение NordBalt и 48 проц. были импортированы через границу с Латвией.