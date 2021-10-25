Litgrid: электроэнергия в Литве за неделю подешевела на 15%

В период 18-24 октября в ценовой зоне Литвы на бирже Nord Pool электроэнергия стоила 96,3 евро за мегаватт-час, в Латвии и Эстонии цена снизилась почти на 17% до 94,1 евро за мегаватт-час.
Как сообщает оператор, снижение цен в Литве обусловлено заметно возросшими объемами выработки. Цены на электроэнергию в Литве и регионе снижаются вторую неделю подряд.
Потребление электроэнергии на минувшей неделе в Литве выросло на 1% до 242 гигаватт-часов. Местные электростанции обеспечили 39% потребления электроэнергии в стране.
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