Linava: транспортным компаниям не хватает больше 9000 водителей

Больше всего желающих стать водителями большегрузных машин нашлось в Каунасе – 62, в Клайпеде – 31, в Шяуляй – 23, в Паневежисе – 13 и меньше всего в Вильнюсе – 3.

Это первые результаты в рамках договора между ассоциацией и Службой занятости. Компании из ассоциации обязались принять на работу не менее 500 кандидатов Службы занятости.

По словам вице-президента ассоциации Витаса Бучинскаса, до удовлетворения реальной потребности еще очень далеко, поскольку компаниям не хватает больше 9000 водителей.

"Перевозчики с нетерпением ждут решения Соцмина о выделении дополнительных 15 000 квот в этом году для трудоустройства иностранцев. Это еще в мае одобрил парламентский Комитет по экономике, обязав Соцмин оформить все формальности. Все перевозчики надеются на быстрое решение вопроса, поскольку нехватка работников тормозит деятельность перевозчиков", – сказал Бучинскас.

Linava в мае зарегистрировала больше 9700 свободных рабочих мест. Три компании ищут по 600 водителей.