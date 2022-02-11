С этого сезона на косе запрещается аренда электросамокатов, трициклов, сегвеев.

Такую новость предприниматели встретили спокойно, хотя и признали, что лишатся части доходов.

Кроме того, на косе запрещается сдавать в аренду катера, водные мотоциклы.

На косе можно использовать авторикши, поэтому предприниматели намерены инвестировать в этот транспорт.