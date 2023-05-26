В тот же прошлогодний период в нашей стране дизтопливо стоило в среднем 1,77 евро/л, поэтому за год оно подешевело в среднем на 0,47 евро/л. Топливо в Литве по-прежнему остается самым дешевым в странах Балтии.

На литовских автозаправочных станциях средняя цена на дизтопливо снижается 11-ую неделю подряд, а на бензин – 5-ую неделю подряд. По последним данным ЛАЭ, за период с 15 по 22 мая средняя цена на дизельное топливо в нашей стране упала до 1,30 евро/л (на предыдущей неделе она была 1,31 евро/л).

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Для сравнения, в соседней Польше средняя цена на дизельное топливо составляет 1,35 евро/л, что по-прежнему выше, чем в Литве, а средняя цена в Германии составляет 1,59 евро/л.

На прошлой неделе средние цены на дизтопливо снизились в Литве, Польше и Эстонии (на 0,1-1,0 проц.), а выросли в Латвии и Германии (0,7 и 0,6 проц. соответственно).

Средние цены на бензин в течение недели также снизились в Литве, Польше и Эстонии (на 0,1-0,3 проц.), но немного выросли в Латвии и Германии (0,4 и 0,8 проц. соответственно). Средняя цена на бензин в нашей стране сейчас составляет 1,48 евро/л, что на 0,38 евро/л ниже, чем год назад, когда бензин стоил 1,86 евро/л.

На сегодняшний день средние цены на топливо во всех сравниваемых странах региона Балтийского моря составляют 9,3-26,5 проц., или 0,15-0,47 евро/л, что ниже тех, которые были ровно год назад.

Оптовая цена на бензин с 1 по 22 мая выросла на 0,018 евро/л, на дизтопливо снизилась на 0,003 евро/л.

Средненедельная цена на нефть марки Brent составила 75,8 доллара за баррель, что на 0,4 проц. ниже, чем на предыдущей неделе. Средненедельная цена на нефть марки Urals составила 56,6 долл./барр., что на 1,0 проц. ниже средней цены на предыдущей неделе.