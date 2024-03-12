ЛАЭ: биржевые цены на электроэнергию приближаются к самым низким прошлогодним ценам

По данным Литовского агентства энергетики (ЛАЭ), 12 марта этого года, по сравнению с 5 марта, в 12-месячных и 24-месячных фиксированных тарифных планах два независимых поставщика снизили тарифы на 0,3-2,8 проц., а один поставщик оставил их без изменения.
Средняя стоимость 1 кВтч в 24-месячных фиксированных тарифных планах независимых поставщиков составляет 0,236 евро/кВтч (две зоны) и 0,246 евро/кВтч (одна зона), а в 12-месячных фиксированных тарифных планах – 0,231 евро/кВтч и 0,241 кВтч соответственно.
В 24-месячных фиксированных тарифных планах в настоящее время предлагаются тарифы в пределах 0,18–0,29 евро/кВтч (две зоны) и 0,24–0,26 евро/кВтч (одна зона), а в 12-месячных фиксированных тарифных планах – 0,17-0,29 евро/кВтч и 0,23-0,25 евро/кВтч соответственно.
На данный момент 6-месячный срок фиксации цены предлагают два поставщика, 3-месячный и 7-месячный сроки фиксации цены предлагают по одному поставщику, а 12- месячный и 24- месячный – три поставщика.
Следует напомнить, что в период с января по март 2024 г. стоимость общественного электроснабжения (план "Стандартный") составляет 0,219 евро/кВтч (одна зона), а также 0,250 евро/кВтч и 0,152 евро/кВтч (две зоны).
Цена общественного электроснабжения, утвержденная на апрель-июнь, (план "Стандартный") составляет 0,214 евро/кВтч (одна зона), а также 0,245 евро/кВтч и 0,148 евро/кВтч (две зоны).
ЛАЭ напоминает, что мартовская стоимость гарантийного электроснабжения (план "Стандартный") составляет 0,210 евро/кВтч (одна зона), а также 0,226 евро/кВтч и 0,175 евро/кВтч (две зоны). Эти цены гарантийного электроснабжения на 26-31 проц. ниже февральских цен.