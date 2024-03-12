ЛАЭ: биржевые цены на электроэнергию приближаются к самым низким прошлогодним ценам

По данным Литовского агентства энергетики (ЛАЭ), 12 марта этого года, по сравнению с 5 марта, в 12-месячных и 24-месячных фиксированных тарифных планах два независимых поставщика снизили тарифы на 0,3-2,8 проц., а один поставщик оставил их без изменения.

Средняя стоимость 1 кВтч в 24-месячных фиксированных тарифных планах независимых поставщиков составляет 0,236 евро/кВтч (две зоны) и 0,246 евро/кВтч (одна зона), а в 12-месячных фиксированных тарифных планах – 0,231 евро/кВтч и 0,241 кВтч соответственно.