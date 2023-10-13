Курьеры Bolt Food будут доставлять жителям и книги

 
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Bolt Food
Bolt Food
ФОТО: Bendrovės archyvas

В Литве появляется новая услуга - заказанную книгу можно будет получить в течение получаса или быстрее. Доставкой займутся курьеры Bolt Food, которые уже сейчас доставляют подарочные купоны и компьютерные игры. В течение полугода количество магазинов на платформе выросло с 140 до 326. Новая волна – 23 магазина VAGА в 5 городах Литвы, пишет madeinvilnius.lt.

Представители сети сказали, что быстрая доставка – нормальный путь, отвечающий требованиям современного человека.

"Если платформа может удобно доставлять такой широкий ассортимент товаров, какой есть в наших книжных, то выбор книги в виртуальном пространстве в нашем книжном может быть у нас как естественный процесс", – сказала представитель Vagа Аста Микелёните-Чеховскене.

По ее словам, каждый книжный на платформе Bolt Food торгует знакомые читателям изданиями и товарами других категорий. Считается, что быструю доставку оценят родители учеников.

Глава Bolt Food в странах Балтии Юстинас Бамбалас подчеркнул, что доставка товаров непищевой категории еще только набирает свои обороты.

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