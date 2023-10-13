Курьеры Bolt Food будут доставлять жителям и книги

"Если платформа может удобно доставлять такой широкий ассортимент товаров, какой есть в наших книжных, то выбор книги в виртуальном пространстве в нашем книжном может быть у нас как естественный процесс", – сказала представитель Vagа Аста Микелёните-Чеховскене.