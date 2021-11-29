Крупные торговые сети в Литве не будут работать 25 декабря

Большинство из них будут закрыты и 1 января, за исключением лишь Iki или Rimi, однако и в графике работы супермаркетов этих сетей в этот день будут изменения.
В последний день года супермаркеты сетей Iki, Norfa и Lidl будут работать до 20 часов, Maxima и Rimi – до 21 часа.
В оставшиеся праздничные дни следует следить за временем работы магазинов, оно может быть короче.
Представители торговых сетей говорят, что хотят позволить и работникам отдохнуть на праздники. Некоторые компании призывают делать покупки заранее во избежание больших толп.
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