Крупные литовские птицефабрики не выдержали кризиса: расторгают договоры с фермерами, закрывают производство

В пресс-релизе компании сказано, что птичники сообщают фермерам о снижении масштабов производства, расторжении договоров и планах в связи с закрытием Кайшядорского предприятия. Сообщается, что этот сектор во время пандемии понес миллионные убытки, но не получил помощи от государства.

Представители компании сказали, что премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявляла СМИ, что углубляется в вопрос ущерба, нанесенного пандемией этому сектору, но до сих пор она не продемонстрировала никакого видимого вовлечения в решение этого вопроса.

"В прошлом году экс-министр сельского хозяйства, узнав о наших проблемах, сразу же приехал, чтобы ознакомиться с проблемами сектора на месте. В этом году эту сферу сразу же "списали", никто не потрудился нас посетить. Так о каком углубленном изучении идет речь?", – сказал гендиректор предприятия Дарюс Гудачаускас.

О отметил, что новое правительство работает уже три месяца и пока демонстрирует свою бездеятельность и равнодушие к этому сектору, погрязающему в серьезный кризис. Только с ноября ущерб Вильнюсского и Кайшядорского птичников составил 4,6 млн. евро.

"В прошлом году правительство выделило этому сектору помощь в размере 20 млн. евро, но реально выплатило всего 5,6 млн., это 28% от суммы. А в этом году приходится заново доказывать негативное влияние пандемии.

Мы для правительства - как горячая картошка - которую перебрасывают друг другу, но никаких решений не принимают, мы должны что-то предпринимать, ведь ожидание - путь к краху. Цикл выращивания птицы продолжителен, Поэтому уже сейчас нам надо информировать фермеров о расторжении договора", – сказал Гудачаускас.

Вильнюсский и Кайшядорский птичники сотрудничают с 17-тью фермерами, у которых в прошлом году купили 16 млн. цыплят мясных пород.

"Придется принимать также решение и о закрытии нашего производства. Пока предлагается остановить одно из предприятий – в Кайшядорисе, а это крупнейший работодатель в управляемом консерваторами районе, на нем работают почти 800 человек. Мы загнаны в угол, выбора у нас нет", – сказал Гудачаускас.

По его словам, предприятия в прошлом году заплатили в бюджет налоги на сумму 13,663 млн. евро. Сумма помощи, на которую претендует предприятие, меньше уплаченной в виде налогов суммы.

Фермер Сигитас Петкявичюс из Кайшядорского района выращивает около 1,5 млн. цыплят мясных пород в год. Он сказал, что после получения информации о расторжении договора не знает, что ему делать.

"Куда девать всех этих птиц? Ко их купит, кто переработает продукцию? Если деятельность останавливает крупнейший игрок, что нам делать?", – вопрошает Петкявичюс.

Другие фермеры также в растерянности и говорят, что без крупного скупщика и переработчика у них один путь - регистрация в Службе занятости и получение госпособий по безработице.

Вильнюсский и Кайшядорский птичники почти 35% сырья покупали у литовских фермеров, а 65% – выращивали сами.

Всего на птичниках ежегодно перерабатывали 45 млн. цыплят.

Советник министра сельского хозяйства Литвы Альгирдас Игорюс сказал Delfi, что помощь этому сектору готовят. Сейчас этот вопрос обсуждают с Минфином.

"Мы оцениваем положение в секторе птицеводства и свиноводства как сложное. Пока длится пандемия COVID-19 и не отозван карантин говорить об убытках еще рано", - сказал он, заметив, что постараются сделать все возможное, чтобы этот сектор не закрылся.