С начала 2021 года общий экспорт литовских товаров в Китай рос. В январе из Литвы в Китай вывезли товары на сумму 17,38 млн. евро, в феврале - 18,39 млн. евро, а в июне уже на 20 млн. евро.

В августе экспорт достиг рекордных 27,58 млн. евро, а в ноябре снизился до 20,32 млн. евро.

Представительство Тайваня в Литве открылось 18 ноября, после этого, Китай понизил уровень диппредставительства Литвы. Несмотря на напряжение, все же реальная ситуация в торговле должна была отразиться в декабре, именно тогда появились первые сообщения о задержании литовских товаров и других проблемах.

Экспорт литовских товаров в Китай в ноябре 2021 года был на 5% выше экспорта в ноябре 2020 года.

С начала 2021 г. фиксировали и рост импорта из Китая в Литву. В январе 2021 г. импортировали товары на сумму 105 млн. евро, а в июне - 123 млн. евро, до ноября импорт увеличивался.

В ноябре этот показатель составил 153 млн. евро, это на 53,2% больше, чем в ноябре 2020 г.

Экономист Александр Изгородин пояснил этот рост импорта тем, что литовцы перед тем, как разгорелся конфликт с Тайванем, старались привезти из Китая как можно больше товаров.

"Например, в ноябре 2021 г., по сравнению с ноябрем 2020 г. 13 категорий товаров из Литвы фиксировали рост экспорта в Китай, а 30 фиксировали спад экспорта в эту страну.

Можно предположить, что этим 30 сегментам не повезло, возможно, Китай ограничил список попадания этих товаров, не принимает их. Одна из этих категорий - мебель", – сказал он.

Согласно данным Департамента статистики, в ноябре 2020 г. в Китай экспортировали мебель за 3,4 млн. евро, а в ноябре 2021 г. - 2,6 млн. евро.

"Также в Китай вывези на 83% меньше древесины. По данным из этих сегментов можно сделать вывод, что наши компании столкнулись с определенными проблемами в Китае, он не впустил наши товары", – сказал экономист, прибавив, что экспорт оптики и медицинских приборов наоборот вырос.

По данным Департамента статистики, в ноябре 2020 г. из Литвы в Китай вывезли эти товары на сумму 1,8 млн. евро, а в ноябре 2021 г. - 3,1 млн. евро.

"Значит, Китай бьет по тем категориям товаров, которым может найти замену в других странах. Древесину и мебель может привезти не только из Литвы, а оптику и лазеры - не может, им замены нет. Значит, игра становится очень прагматичной, ведь в публичном пространстве Китай заявляет, что не впустит товары, но на деле не впускает лишь те, которые может купить у других", – заметил экономист.

"Не менее интересна и тенденция в изменении импорта из Китая в Литву", – сказал Изгородин.

Здесь важно отметить, что Литва официально вышла из формата 17+1, а в июле сообщили о планах открытия представительства Тайваня в Литве.

С июня фиксировался двухзначный рост импорта из Китая. В июне 2020 года, по сравнению с июнем 2021 г., он вырос на 36,8%, в июле – на 38,4%, в августе – на 51,3%, а в ноябре – на 53,2%.

"Это связано с несколькими аспектами. Во-первых, тогда наблюдался быстрый рост нашей промышленности, во-вторых, если взглянуть на последние несколько месяцев, то мы увидим, что рост был очень быстрым. Можно сделать вывод, что наши импортеры накапливали запасы товаров из Китая, больше импортировали, поскольку было ясно, что ситуация накалится, начался массовый импорт товаров", – заметил он.

"Есть тенденция, которая показывает, что компании массово готовились к торговой войне и авансом импортировали товары из Китая", – сказал экономист.

Экономист банка SEB Тадас Повилаускас сказал, что, вероятно, данные по торговле запаздывают.

"Именно высланная в октябре-ноябре из Литвы продукция столкнулась с проблемами, ее не принимала таможня, часть контейнеров направили в другие страны, поэтому данные за ноябрь кажутся лучше, чем реальная ситуация. В ноябре литовские экспортеры еще достаточно смело слали свою продукцию в Китай, это показывает рост экспорта на 5%, только экспортеры древесины столкнулись с проблемами уже в начале осени", – заметил экономист.

"А рост импорта на 53% ясно показывает, что ранней осенью литовцы старались запастись товарами и даже покупали больше, чем требовалось, чтобы были запасы, хотя и сама торговля в ноябре-декабре процветала, данные были очень хорошими", – сказал он.

По словам Повилаускаса, ситуацию за декабрь мы сможем увидеть лишь в начале 2022 года.