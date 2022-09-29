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Обанкротилась клининговая компания Švaros artelė, поэтому она увольняет 52 работника. Об этом компания информировала Службу занятости.
Представитель СЗ Милда Янкаускене сказала, что из увольняемых – 45 уборщиц.
По данным "Содры", у компании есть долг в размере 92 500 евро.
По данным Центра реестра, в прошлом году доходы компании снизились на 13,9% до 602 400 евро, а убытки выросли на 60,4% до 185 500 евро.
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