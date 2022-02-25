Представитель Splius Инга Карицкене сказала, что такое решение компания приняла самостоятельно, не дожидаясь решения Комиссии Литовского радио и телевидения.

"Это ценностная позиция нашего бизнеса. Наша цель снизить количество вредительского содержания, поэтому приняли решение об отключении российских каналов. Если Комиссия ЛРТ объявит и другие каналы, мы поддержим это решение", – сказала Карицкене.

Splius пополняет свой пакет IPTV Pagrindinis информационными каналами: CNN, Euronews RU, Euronews Eng, Currenttime, Deutsche Welle и France24.

"Мы поддерживаем стремление людей быть свободными. Когда проходила оккупация Крыма, компания поддерживала украинских военных. Мы купили 200 специальных спальных мешков и через фонд помощи послали их в Украину. Вероятно, это не последний наш такой шаг. Вероятно, и на этот раз мы будет оказывать помощь. Мы не намерены мириться с такими действиями", – сказала Карицкене.