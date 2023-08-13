13 августа 2023 г. 14:25

Компания с белорусскими корнями EPAM снова первая по налогам в литовском IT

 
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ФОТО: Shutterstock

По данным Государственной налоговой инспекции Литвы, за январь–июнь EPAM Sistemos заплатила в литовский бюджет почти 11 миллионов евро налогов. Это в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (2,7 миллиона евро). Более того сумма налоговых отчислений уже больше, чем за весь прошлый год, пишет Devby.io.

При сохранении текущей динамики отчислений общая сумма налогов по итогам этого года может вырасти до 25 миллионов евро. Если за первый квартал бюджет Литвы получил от EPAM 4 миллиона евро налогов, то за второй квартал в 1,5 раза больше — около 7 миллионов евро.

Литовский офис EPAM по-прежнему самый крупный среди ИТ-компаний с беларусскими корнями. В двух офисах — Вильнюсе и Каунасе — зарегистрировано более 1,4 тысячи сотрудников. Правда, с начала года общее число специалистов незначительно сократилось за счет вильнюсского офиса. На данный момент здесь зарегистрировано около 1 360 человек, в команде офиса в Каунасе — 110 сотрудников.

Литовская «дочка» Wargaming по итогам первого полугодия заплатила в бюджет Литвы 8,2 миллиона евро налогов. Это всего на 0,3 миллиона евро меньше, чем за весь прошлый год. За полугодие налоговые отчисления выросли в 3,5 раза. При этом в отличие от EPAM второй квартал для Wargaming оказался менее «продуктивным», чем первый. Если за январь–март компания заплатила 5,2 миллиона евро налогов, то за апрель–июнь только 3 миллиона евро.

На данный момент в литовском офисе Wargaming зарегистрировано 979 сотрудников. В этом году на пике их было чуть больше тысячи человек.

И EPAM Sistemos, и Wargaming Vilnius по итогам первого полугодия ожидаемо оказались в топ-100 крупнейших налогоплательщиков Литвы. Дочка EPAM оказалась на 55 месте в рейтинге, а дочка Wargaming на 73 месте.

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