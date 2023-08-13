Компания с белорусскими корнями EPAM снова первая по налогам в литовском IT

При сохранении текущей динамики отчислений общая сумма налогов по итогам этого года может вырасти до 25 миллионов евро. Если за первый квартал бюджет Литвы получил от EPAM 4 миллиона евро налогов, то за второй квартал в 1,5 раза больше — около 7 миллионов евро.
Литовский офис EPAM по-прежнему самый крупный среди ИТ-компаний с беларусскими корнями. В двух офисах — Вильнюсе и Каунасе — зарегистрировано более 1,4 тысячи сотрудников. Правда, с начала года общее число специалистов незначительно сократилось за счет вильнюсского офиса. На данный момент здесь зарегистрировано около 1 360 человек, в команде офиса в Каунасе — 110 сотрудников.
Литовская «дочка» Wargaming по итогам первого полугодия заплатила в бюджет Литвы 8,2 миллиона евро налогов. Это всего на 0,3 миллиона евро меньше, чем за весь прошлый год. За полугодие налоговые отчисления выросли в 3,5 раза. При этом в отличие от EPAM второй квартал для Wargaming оказался менее «продуктивным», чем первый. Если за январь–март компания заплатила 5,2 миллиона евро налогов, то за апрель–июнь только 3 миллиона евро.
На данный момент в литовском офисе Wargaming зарегистрировано 979 сотрудников. В этом году на пике их было чуть больше тысячи человек.
И EPAM Sistemos, и Wargaming Vilnius по итогам первого полугодия ожидаемо оказались в топ-100 крупнейших налогоплательщиков Литвы. Дочка EPAM оказалась на 55 месте в рейтинге, а дочка Wargaming на 73 месте.