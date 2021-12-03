"Поскольку перед праздниками растет поток покупателей, мы решили продлить время работы всех магазинов нашей сети – с 6 декабря магазины будут работать с 7 до 23 ч. Это поможет сбалансировать поток и обезопасить покупателей", – сказал представитель Lidl Lietuva Валдас Лопета.

Сеть напоминает, что пятый год подряд ее магазины не будут работать 25 декабря и 1 января.

В другие дни праздничного периода магазины будут закрываться раньше.

С 6 декабря в 14 магазинах сети будут обслуживать всех покупателей, "паспорт возможностей" там не потребуется.

Такой порядок будет действовать только в тех городах, где есть больше чем 1 магазин этой сети.

В остальных 45 магазинах Lidl по-прежнему будут обслуживать только клиентов с "паспортом возможностей".

Поток покупателей будет контролироваться в 3 из 18 магазинах Lidl в Вильнюсе (ул. Ю.Тишкявичаус, 17 в Траку Воке, на ул. Юодасис кяляс, 34 и на ул. Укмергес, 256), в 7 из 12 магазинах Каунаса (на ул. T.Масюлё, 16D, на Исландском шоссе, 30, на пр. Юозапавичаус, 127, на ул. Йонавос, 40, на ул. Яжеро, 3, на ул. Индустриёс, 2 в Рамучай и на ул. Баршауско, 66A), в 1 из 4 магазинах в Клайпеде (на ул. Лепоёс, 3), в 1 из 3 в Шяуляй (на ул. Пармонес, 1A), в 1 из 3 в Паневежисе (ул. Смильтинес, 112A) и в 1 из 2 в Мариямполе (на ул. Палангос, 22).

Всего в Литве действует 59 магазинов Lidl.