По данным Центра регистра, в среду была зарегистрированы компания Starlink Lithuania. Starlink является проектом искусственных спутников Земли SpaceX.
Единственным акционером Starlink Lithuania является голландская Starlink Holdings Netherlands, а ее возглавляет руководитель по вопросам человеческих ресурсов SpaceX Лорен Дреьер.
Министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис в феврале обсуждал с представителями SpaceX возможности развития в Литве и в Балтийском регионе технологий спутникового интернета. Тогда М. Скуодис заявлял, что Литва могла бы стать мостом для развития спутникового интернета между странами Балтии и на рынках всего региона.
Спутниковая широкополосная связь, которую предоставляет технология Starlink, особенно ценна в регионах, где не достает наземной инфраструктуры.
В данный момент на орбите Земли находятся более 1,1 тыс. спутников Starlink. Планируется, что в будущем сеть интернет-спутников расширится до 12 тыс.
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