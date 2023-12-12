Компания airBaltic: число пассажиров в Вильнюсе растет, как на дрожжах

 
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ФОТО: DELFI / Dainius Sinkevičius

В ноябре 2023 г. латвийская авиакомпания airBaltic в Литве перевезла 49 400 пассажиров, это на 31% больше, чем за тот же период прошлого года. С началом зимнего сезона, количество путешественников обычно снижается, но пока все показатели остаются стабильными. В ноябре airBaltic осуществила 588 полетов, на 37% больше, чем в ноябре 2022 г., пишет портал madeinvilnius.lt.

"Мы рады видеть, что в ноябре этого года, по сравнению с данными за тот же месяц прошлого года количество людей, выбирающих airBaltic по-прежнему растет. Недавно мы представили 13 новых маршрутов, нынешнее число маршрутов - самое большое число зимних маршрутов, какое airBaltic когда-либо предлагала. Поэтому мы видим оживленный интерес и предоставляем пассажирам широкий выбор", – сказал президент и гендиректор airBaltic Мартин Гаусс.

В этом году airBaltic в Литве уже перевезла больше 0,5 млн. пассажиров – 574 600.

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