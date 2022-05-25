Оператор терминала – компания Klaipedos nafta - объявила о завершении распределения 9,66 тераватт-часов (ТВтч) своей мощности на октябрь-декабрь. В этот период на терминал СПГ прибудут 10 грузов не менее 138 тыс. кубометров каждый.

По словам коммерческого руководителя Klaipedos nafta Юргиты Шилинскайте-Венсловене, общий объем запросов на мощность достиг 36,9 ТВтч и превысил предложение почти в четыре раза.

Мощности последнего квартала года распределены, так как газовый и календарный годы будут унифицированы компанией со следующего года. Теперь газовый год начинается 1 октября и заканчивается 30 сентября последующего года.

В июне Klaipedos nafta планирует объявить о начале распределения мощностей на 2023 год, также появится возможность резервировать мощности на более длительный срок — 5 или 10 лет.