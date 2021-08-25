Экономист Александр Изгородин сказал Delfi, что осенью и зимой может ждать неприятный скачок инфляции, обусловленный распространением коронавируса в Китае и жесткой борьбе с ним в этой стране.

"Дело в том, что "дельта" распространилась в половине китайских провинций, а сама власть в этой стране придерживается политики zero COVID policy. Это значит, что при появлении новых очагов COVID применяют жесткий карантин. Это коснулось третьего по величине порта в Китае – Нинбо. Один работник порта заразился COVID, в результате работа порта была сильно ограничена в течение недели. Это сразу же сказалось на поставке товаров во всем мире – поставки некоторых товаров и компонентов из Китая опаздывают, подорожали контейнерные перевозки из Китая", – сказал он.

"Если Китай будет соблюдать жесткую политику в отношении новых очагов COVID, цены на контейнерные перевозки из Китая в Европу вырастут еще больше", – предупредил экономист, заметив, что поставки некоторых товаров могут опаздывать или вообще остановиться, поэтому вырастут цены на товары.

Изгородин заметил, что поставки из Китая важны для литовского бизнеса. Бизнес может столкнуться с ростом расходов на доставку товаров. То же самое ждет компании, которые закупают товары в Китае через посредников. Это, по словам экономиста, может коститься все сегменты литовской промышленности: о пищевой продукции до обработки металлов и инженерии.

"Поэтому я советую бизнесу и потребителям: готовьтесь к нестабильным поставкам товаров и компонентов осенью и зимой, а также к росту цен на логистику", – сказал экономист.

Экономист INVL Asset Management Индре Гените-Пикчене сказала, что литовская экономика не является серьезно зависимой от Китая, но распространение ковида в этой стране на Литве все же скажется.

"Мы импортируем из Китая всего 4% товаров, это немного, а экспортируем меньше 1% (если говорить только о литовских товарах). Думаю, значительного влияния распространения коронавируса в Китае не будет, но все же будет некоторый хаос в международной торговле, из-за пандемии и без того сложилась незавидная ситуация из-за роста цен на сырье", – сказала она, заметив, что для ЕС Китай - торговый партнер по импорту номер 1, а по экспорту - номер 3.

Но Гените-Пикчене считает, что Литве будет хуже из-за геополитического фона отношений с Китаем. Именно политический момент нанесет больше вреда, чем экономический.