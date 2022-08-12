Китай разрывает связи с Литвой в сфере транспорта. Причина - визит вице-министра на Тайвань

Согласно сообщению, такое решение приняло Министерство иностранных дел Китая.

В Минтранспорта BNS сообщили, что пока не получали официальной информации об этом из Пекина.

На этой неделе Агне Вайцюкявичюте и литовская деловая делегация посетили Тайвань, где обсудили сотрудничество в области транспорта и коммуникаций.

В сентябре Литва планирует открыть торговый офис в Тайбэе. Ожидается, что он будет способствовать развитию сотрудничества между странами в сферах бизнеса, экономики, научных исследований и инноваций, культуры и транспорта.