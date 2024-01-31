Каким бизнесом владеет зять экс-президента Литвы Паксаса

Из-за этой ситуации уже появились проблемы у бизнеса Стумбраса.
Портал lrt.lt сообщает, что из-за представляющих угрозу нацбезопасности страны связей Стумбраса в конце прошлого года были отклонены заявки его компаний Energijos parkai и Energijos turto investicijos о присоединении к сети компании Litgrid. Этот факт подтвердила и правительственная канцелярия.
"Мы можем подтвердить тот факт, что Комиссия по координированию охраны объектов важных для нацбезопасности обсуждала и 19 октября 2023 г. представила выводы, что договоры, которые Litgrid планировала заключить с ЗАО Energijos parkai и ЗАО Energijos turto investicijos не отвечают интересам нацбезопасности Литвы. Эти выводы были передана правительству, их подтвердили 19 ноября 2023 г. соответствующими постановлениями", – сказано в ответе правительства LRT.
В свою очередь, ДГБ подтвердил, что провел оценки планируемых сделок Litgrid.
По данным Расследовательского отдела, угроза кроется в связях Стумбраса с гражданином России Василием Федориным. Предполагается, что у него есть связи в Кремле. Сообщается, что россиянин мог помогать Стумбрасу в подаче заявки.
Портал Delfi выяснил, что Федорин, фигурирующий в делах Стумбраса и самого Паксаса, у себя на родине долгое время занимался недвижимостью. Похоже, что сейчас, когда Россия ведет войну в Украине, он занялся новой деятельностью – созданием и производством дронов и компонентов.
Живущий в Москве Федорин с 2003 года основал несколько компаний, почти все они занимались строительством и продажами недвижимости.
Delfi выяснил, что с февраля 2023 г. Федорин со своим партнером Константином Ермаковым учредил АО "Университет 2050".
Компания занимается образованием, университет планирует работу и за границей: есть и английское название Limited Liability Company University 2050. Она предлагает разные курсы, включая курсы пилотов.
Всего университет указывает 49 сфер деятельности, в их числе и связанные с оборонной промышленностью.
В Центре реестров указано, что Стумбрас возглавляет 15 компаний. В основном они зарегистрированы на проспекте Конституциёс, в 15 здании.
Большая часть компаний связана с возобновляющейся энергией, вернее, с производством электричества.
По данным Центра реестров, Стумбрас возглавляет компании ЗАО Energijos turtas, ЗАО Gryna energija,ЗАО Pagėgių vėjas, ЗАО Atsinaujinančios energijos parkai, ЗАО Atsinaujinančios energijos turtas, ЗАО Energijos parkai, ЗАО Еnergijos turto investicijos, ЗАО Inikti, ЗАО Lukšių investicijos, ЗАО Oakwill, ЗАО Otada, ЗАО Revelita, ЗАО Telšių vėjas, ЗАО Vaiguvos vėjas, ЗАО Vėjo elektra.
Стумбрасу принадлежат 100% акций Energijos turtas. Он также косвенно является единственным владельцем компаний Atsinaujnančios energijos parkai, Atsinaujinančios energijos turtas, Energijos parkai, Energijos turto investicijos, Inikti.
Что касается Vėjo elektra, то Стумбрасу принадлежат 66,68% акций, а Паксасу - 33,32%.
По данным Центра реестров, Стумбрас является членом правления Vėjo elektrinių statyba. Ему также принадлежат 49% акций этой компании. Его партнер - гражданин Бельгии Уим Саренс.
Компания Energijos turtas учредила следующие компании: Gryna energija, Atsinaujinančios energijos turtas, Atsinaujinančios energijos parkai, Energijos parkai, Energijos turto investicijos.
Косвенный владелец компании Lukšių investicijos - Витаутас Банис. Ему принадлежит 81% акций компании. Этот предприниматель фигурировал в громком деле партии Паксаса "Порядок и справедливость".
Фамилия Баниса фигурировала в расследовании "Миллионеры свалок", в центре которого оказались десять литовских предприятий по сортировке отходов. На проекты этих компаний ушло 127 млн. евро ЕС и бюджета Литвы. Исследование показало, что большую часть денег разделили между собой некоторые предприниматели, в число которых входил и Банис.
Стумбрас является членом правления компании Pagėgių vėjas. По данным Центра реестров, косвенно 31,19% акций компании принадлежит Лиде Лубене (самая богатая женщина в Литве, главный акционер ЗАО Achemos grupė).
Прямой владелец ЗАО Oakwill - Банис (90% акций).
Косвенный владелец ЗАО Otada, которое возглавляет Стумбрас, - Витаутас Вайткявичюс (90% акций).
Владелец ЗАО Revelita, которое возглавляет Стумбрас, - Банис (90%).
ЗАО Telšių vėjas, которое возглавляет Стумбрас, принадлежит Дейвидас Вайткявичюс (66% акций), 24% - Банис и 10% – ЗАО Energijos turtas.
ЗАО Vaiguvos vėjas также находится под контролем Баниса (90% акций).
Стумбрас является членом правления Vėjo elektrinių statyba (49% акций). С этой компанией связан вышеупомянутый Саренс. Глава этой компании - Миндаугас Василяускас.
Владельцам ЗАО Esmė является Паксас. Компанию возглавляет его дочь Инга Стумбрене.
Delfi обратился к Стумбрасу с вопросом, как он оценивает информацию ДГБ о возможной угрозе его связей нацбезопасности страны.
"Оцениваю очень отрицательно", - ответил Стумбрас.
На вопрос, есть ли у него партнеры по бизнесу в России и Беларуси, он ответил: "Нет, нету, у меня нет никаких партнеров в России и Беларуси".
В Центре реестров сказано, что Банис является партнером Стумбраса, но Стумбрас сказал: "Мои стратегические партнеры - компании, работающие на рынке стран ЕС".
На вопрос о связях с Achemos grupė он не захотел отвечать, сославшись на коммерческую тайну.
"Хочу подчеркнуть, что я - частное лицо, поэтому я не согласен с тем, чтобы обо мне и о моем бизнесе собирали/ предавали огласке информацию", - сказал Стумбрас.